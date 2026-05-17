AP: число предполагаемых жертв Эболы в ДР Конго выросло до 160

В двух провинциях Демократической Республики Конго число предполагаемых жертв от лихорадки Эболы достигло 160 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

Согласно материалу AP, местные власти в четверг уточнили новые данные. В двух провинциях страны зарегистрировано 160 предполагаемых смертей и 671 предполагаемый случай инфицирования.



Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус информировал, что подозреваемых летальных исходов насчитывалось 139, а число зараженных превысило 600.



А накануне на востоке Демократической Республики Конго местные жители подожгли центр лечения лихорадки Эбола. По словам местных властей, молодые люди не знали правил захоронения человека, зараженного Эболой.