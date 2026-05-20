ВОЗ сообщила, что число жертв Эболы достигло 139

Количество предполагаемых летальных исходов от лихорадки Эбола достигло 139, а число заразившихся уже превысило 600. Об этом рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На сегодня ВОЗ уведомлена о более чем 600 подозреваемых случаях заражения и 139 подозреваемых случаях смерти от Эболы. Мы ожидаем, что это число продолжит расти», - отметил Гебрейесус в ходе пресс-конференции, проходившей в Женеве.

Ранее сообщалось, что ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Республике Уганда. Уточняется, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии.

Позже пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что группа российских специалистов будет направлена в Уганду для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола. Кроме того, РФ передаст государству-партнеру тесты для диагностики лихорадки, которые разработали и активно применяют в России.