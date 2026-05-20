МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВОЗ сообщила, что число жертв Эболы достигло 139

Число заразившихся уже превысило 600.
Дарья Неяскина 20-05-2026 13:26
© Фото: ТРК «Звезда»

Количество предполагаемых летальных исходов от лихорадки Эбола достигло 139, а число заразившихся уже превысило 600. Об этом рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На сегодня ВОЗ уведомлена о более чем 600 подозреваемых случаях заражения и 139 подозреваемых случаях смерти от Эболы. Мы ожидаем, что это число продолжит расти», - отметил Гебрейесус в ходе пресс-конференции, проходившей в Женеве.

Ранее сообщалось, что ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Республике Уганда. Уточняется, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии.

Позже пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что группа российских специалистов будет направлена в Уганду для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола. Кроме того, РФ передаст государству-партнеру тесты для диагностики лихорадки, которые разработали и активно применяют в России.

#в стране и мире #ВОЗ #Эбола #заболевание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 