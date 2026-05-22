В ДР Конго протестующие сожгли центр лечения лихорадки Эбола

На востоке Демократической Республики Конго местные жители подожгли центр лечения лихорадки Эбола. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«(Медицинский. - Прим. ред.) центр в Рвампаре был сожжен разозленной местной молодежью, которые пытались забрать тело своего друга, предположительно, умершего от лихорадки Эбола», - говорится в материале.

Как сообщили местные власти, молодые люди не знали правил захоронения человека, зараженного Эболой.

Отмечается, что тела умерших от этой болезни могут быть заразными и привести к дальнейшему распространению заболевания. Кроме того, местные власти проводят опасную работу по захоронению предполагаемых жертв, что может приводить к протестам друзей и близких пациентов.

Ранее ВОЗ сообщила, что количество предполагаемых летальных исходов от лихорадки Эбола достигло 139, а число заразившихся уже превысило 600.