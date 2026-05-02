Губернатор штата в Мексике покинул пост из-за обвинений в наркоторговле

Прокуратура Нью-Йорка утверждает, что Роча Мойя встречался с членами картеля Чапито перед выборами и договорился с ними о взаимопомощи.
Владимир Рубанов 02-05-2026 18:43
© Фото: Luis Barron Keystone Press Agency, Global Look Press

Губернатор мексиканского штата Синалоа Рубен Роча Мойя заявил, что временно уйдет со своего поста. Это произошло спустя несколько дней после того, как ему выдвинули обвинения в США в наркоторговле, пишет 360.ru.

Губернатора и девять действующих или бывших высокопоставленных мексиканских чиновников обвинили по пяти пунктам. Предполагается, что они помогали картелю, возглавляемому Чапитосами, сыновьями Хоакина Гусмана Лоэры, также известного как Эль Чапо.

Прокуратура Нью-Йорка утверждает, что Роча Мойя встречался с членами картеля Чапито перед выборами и заверил их, что в случае избрания он приведет к власти чиновников, лояльных к их наркоторговым операциям. Согласно обвинительному заключению, члены картеля крали избирательные урны и похищали или запугивали оппонентов, чтобы те снялись с выборов, и обеспечили ему победу, сообщает CNN.

Американские прокуроры утверждают, что нынешние и бывшие мексиканские чиновники помогали картелю ввозить наркотики из Мексики в США. Кроме того, они укрывали лидеров от расследования и суда и допускали насилие, связанное с наркотиками. Взамен, как утверждается в обвинительном заключении, обвиняемые в общей сложности получили миллионы долларов.

В видеообращении Роча отверг обвинения. Он заявил, что просьба об отставке направлена ​​на то, чтобы облегчить действия мексиканских властей в ходе расследования. Генеральная прокуратура Мексики сообщила, что не обнаружила достаточных доказательств для его задержания и экстрадиции в США. В ведомстве добавили, что запросят у Соединенных Штатов доказательства и рассмотрят дело.

Просьба губернатора о предоставлении отпуска еще должна быть одобрена конгрессом штата. Роча вступил в должность в 2021 году. Он одержал победу на выборах в качестве кандидата от партии Морена, в которую входит президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

После ареста Эль Чапо картель раскололся на две группы. Одну возглавляли Чапитос, а другую - Исмаэль Самбада Гарсия, известный как Эль Майо. Ранее американские власти предъявили обвинения братьям Чапитос. Двое из них экстрадированы в США и признали свою вину. Двое других остаются на свободе в Мексике.

