Губернатор штата в Мексике покинул пост из-за обвинений в наркоторговле

Губернатор мексиканского штата Синалоа Рубен Роча Мойя заявил, что временно уйдет со своего поста. Это произошло спустя несколько дней после того, как ему выдвинули обвинения в США в наркоторговле, пишет 360.ru.

Губернатора и девять действующих или бывших высокопоставленных мексиканских чиновников обвинили по пяти пунктам. Предполагается, что они помогали картелю, возглавляемому Чапитосами, сыновьями Хоакина Гусмана Лоэры, также известного как Эль Чапо.

Прокуратура Нью-Йорка утверждает, что Роча Мойя встречался с членами картеля Чапито перед выборами и заверил их, что в случае избрания он приведет к власти чиновников, лояльных к их наркоторговым операциям. Согласно обвинительному заключению, члены картеля крали избирательные урны и похищали или запугивали оппонентов, чтобы те снялись с выборов, и обеспечили ему победу, сообщает CNN.

Американские прокуроры утверждают, что нынешние и бывшие мексиканские чиновники помогали картелю ввозить наркотики из Мексики в США. Кроме того, они укрывали лидеров от расследования и суда и допускали насилие, связанное с наркотиками. Взамен, как утверждается в обвинительном заключении, обвиняемые в общей сложности получили миллионы долларов.

В видеообращении Роча отверг обвинения. Он заявил, что просьба об отставке направлена ​​на то, чтобы облегчить действия мексиканских властей в ходе расследования. Генеральная прокуратура Мексики сообщила, что не обнаружила достаточных доказательств для его задержания и экстрадиции в США. В ведомстве добавили, что запросят у Соединенных Штатов доказательства и рассмотрят дело.

Просьба губернатора о предоставлении отпуска еще должна быть одобрена конгрессом штата. Роча вступил в должность в 2021 году. Он одержал победу на выборах в качестве кандидата от партии Морена, в которую входит президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

После ареста Эль Чапо картель раскололся на две группы. Одну возглавляли Чапитос, а другую - Исмаэль Самбада Гарсия, известный как Эль Майо. Ранее американские власти предъявили обвинения братьям Чапитос. Двое из них экстрадированы в США и признали свою вину. Двое других остаются на свободе в Мексике.