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В США задержали сооснователя наркокартеля и сына наркобарона Эль Чапо

Ранее Эль Майо, сооснователь крупнейшего в Мексике наркокартеля «Синалоа» вместе с Эль Чапо (Коротышка), ни разу не попадался в руки правоохранителей.
Елизавета Кондрикова 2024-07-26 04:51:31
© Фото: Jeremy Hogan, Keystone Press Agency Globallookprеss

Исмаэль «Эль Майо» Самбада Гарсия, сооснователь крупнейшего наркокартеля в Мексике «Синалоа», и Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, сдались властям США в одном из аэропортов Техаса. Об этом сообщает радиостанция Adn40.

«Министерство юстиции арестовало двух других предполагаемых лидеров картеля «Синалоа», одной из самых жестоких и влиятельных организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков в мире», - говорится в сообщении Минюста США.

Сообщается, что Эль Майо вместе со вторым лидером наркокартеля «Синалоа» Эль Чапо, или Коротышкой, ни разу за свою жизнь не был пойман полицией, он носил статус одного из самых разыскиваемых наркобаронов США. Госдеп обещал вознаграждение в 15 миллионов долларов любому, кто предоставит информацию, что поможет в поимке Эль Майо. Сам Эль Чапо был задержан в 2019 году.

Эль Майо считается ключевой фигурой в торговле фентанилом в США. Ему предъявлен ряд обвинений в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и организованной преступностью в США.

Второй задержанный, Хоакин Гусман Лопес, является вторым сыном Коротышки, которого поймали власти США. Ранее был обнаружен его брат Овидио, он был экстрадирован из Мексики в США в 2023 году. После его задержания по всей Мексике прошла волна беспорядков, организованных сторонниками Коротышки.

#сша #мексика #наркокартель #Эль Чапо #эль майо
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