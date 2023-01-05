В Мексике задержали сына наркобарона Эль Чапо

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В ходе военной операции в мексиканском штате Синалоа был задержан сын наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного как Эль Чапо (Коротышка).

После этого по всей стране, особенно в крупных городах штата, начались беспорядки. По имеющимся данным, их устраивают сторонники Коротышки.

Овидио уже задерживали в 2019 году, но полиции пришлось сдаться, чтобы избежать большого кровопролития. К тому время жертвами схватки стали девять человек.

Сам Эль Чапо был задержан и приговорен к пожизненному сроку. Также осужденного обязали выплатить 12 миллиардов долларов - сумму, которую, по мнению властей США, он заработал на наркоторговле.