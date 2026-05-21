Мир ждет засуха и голод из-за сильнейшего Эль-Ниньо за сотни лет

Аномальное потепление Тихого океана может спровоцировать голод по всему миру.
Дима Иванов 21-05-2026 05:51
© Фото: Edd Castro, Keystone Press Agency, Global Look Press

Мир опасается аномального потепления вод Тихого океана и самого разрушительного Эль-Ниньо с 1877 года.

Согласно прогнозам ECMWF, температура вод Тихого океана отклонится более чем на 3 градуса Цельсия выше нормы уже в сентябре-октябре 2026 года. Это может стать вторым самым высоким температурным пиком Эль-Ниньо за всю историю наблюдений.

«Эль-Ниньо - один из самых опасных климатических факторов для мирового сельского хозяйства. Главный риск - не локальный неурожай, а синхронное падение урожайности в нескольких странах одновременно», - отметил аналитик Ярослав Кабаков.

Как подчеркнул директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Анатолий Тихонов, беспрецедентная скорость нагрева Тихого океана заставляет даже скептиков проводить тревожные исторические параллели.

«Вспоминают Великий голод 1877-1878 годов. Сейчас наша атмосфера и океаны значительно теплее, чем были в XIX веке, а это значит, что связанные с ними экстремальные явления могут оказаться еще более сильными и привести к экстремальным погодным аномалиям в большинстве регионов мира», - сказал он в комментарии РИА Новости.

Эль-Ниньо 1877-1878 годов признан сильнейшим за всю историю. Тогда температура воды в центральной части Тихого океана поднималась на 2,7-3 градуса выше нормы. Явление спровоцировало Великую засуху, которая одновременно охватила Бразилию, страны Азии и Африки. Последовавший глобальный голод унес жизни более 50 миллионов человек.

Эль-Ниньо - природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений.

