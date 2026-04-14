Эксперт: блокировка Ормузского пролива - голодный паек для половины планеты

Каждый новый шаг США вызывает насмешку и говорит о полном непрофессионализме команды американского президента Дональда Трампа, поскольку блокирование Ормузского пролива приведет к коллапсу экономик многих-многих государств. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

По словам эксперта, после провала переговоров между США и Ираном американцы решили подойти к этому вопросу с позиции силы. Но блокировка пролива будет означать, что половина планеты будет сидеть на энергетическом голодном пайке. И все это из-за действий американцев.

«Получается, что Ормузский пролив будет дважды заблокирован. Во-первых, со стороны Ирана... При этом Иран утверждает, что пролив открыт, просто действует по новому протоколу», - отметил эксперт.

Он напомнил, что, по мнению Ирана, проливом могут пользоваться три категории судов и танкеров. Суда дружественных стран могут беспрепятственно пересекать пролив, плату с них брать не планируется. Нейтральные государства должны платить за проезд минимум два миллиона долларов, причем в иранских риалах, то есть надо заранее покупать иранскую валюту. Третья категория - страны, которые участвовали в военной агрессии против Исламской Республики - это США, Израиль и государства, которые им помогали и содействовали. По мнению Ирана, они не могут ни при каких условиях пересекать Ормузский пролив.

«Это один уровень блокировки пролива. Американцы пошли дальше. Они начали блокировать акватории Ормузского пролива. На уровне вхождения в Оманский залив все будет блокироваться. США говорят, что будут контролировать все суда и танкеры, которые будут пользоваться иранскими портами, и те, которые везут иранскую нефть, и те, кто заплатил за иранскую нефть, - все это будет остановлено и конфисковано», - объяснил Сафаров.

По мнению специалиста, это просто невозможно. На какое-то время Иран может приостановить экспорт своей нефти. Но 30% иранской нефти получает Китай.

«Как американцы собираются останавливать танкеры с иранской нефтью, которые едут в КНР? Это очень серьезный конфликт. Помимо этого, экономика Китая и Индии практически напрямую зависит от энергоресурсов, которые поступают из зоны Персидского залива», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что, поскольку Иран не пропускает нефть других производителей, он остается ведущим экспортером на рынке. Поэтому Исламская Республика за последний месяц увеличила экспорт своей нефти вдвое. И по новым ценам. Это огромные доходы, за счет которых Иран поправляет свою экономику и восстанавливает разрушенные объекты.

Ранее политолог Владимир Шаповалов объяснил «Звезде», что США не смогут полностью заблокировать Ормузский пролив для всех судов, поскольку это практически невозможно с учетом и географии, и соотношения сил. Поэтому, по мнению ученого, в данном случае речь идет скорее об очередном сотрясании воздуха со стороны США, президент которых находится в достаточно сложной ситуации и пытается каким-то образом продемонстрировать свою собственную силу и свои возможности в отсутствии таковых.Что касается участия европейцев в этой операции, то, по мнению эксперта, у них нет на это ни сил, ни желания, ни финансовых возможностей, поэтому они инициативу не поддержат.

До этого в эфире программы Наталии Метлиной «Между тем» Раджаб Сафаров объяснил, что ответ Ирана на возможную наземную операцию США может быть сокрушительным. По его мнению, любые американские предложения о мире или перемирии будут отвергаться официальным Тегераном, потому что инициатива должна исходить от Исламской Республики, а она требует исполнения всех своих условий. Ближний Восток в случае военного ответа Ирана на наземную операцию американцев станет неузнаваем, констатировал Сафаров.