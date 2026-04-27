Экономист раскрыл, вероятно ли наступление мирового продовольственного кризиса

Из зоны Персидского залива мировая экономика получала до половины различных видов удобрений. И теперь с этим проблемы, потому что тысячи судов не могут ни уйти из залива, ни войти в него. Возникает ситуация, когда не только углеводородов будет не хватать, но и, возможно, некоторых продуктов питания, и цены поднимутся. Такое мнение выразил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

Несмотря на то, что ряд аналитиков видят в этом угрозу голода в бедных странах, «ничего страшного не происходит», считает эксперт. По его словам, цены на продовольственные товары не станут масштабной проблемой.

«Скорее, возникают проблемы у западных экономик, особенно это касается европейских фермеров - они могут остаться без удобрений. Все остальные страны - либо они получат уменьшение урожаев, либо они закупят российское продовольствие и российские удобрения. То есть для России ситуация благоприятная в целом», - объяснил он.

Что касается возможного голода в бедных странах, то здесь главная проблема не в том, что людям не хватает продовольствия, а в том, что у них нет на это денег, продолжил Колташов. Для этих стран решение состоит в том, чтобы у них стала развиваться западная обрабатывающая промышленность, чтобы у них были рабочие места и чтобы ренту, которую создает их экономика, они могли каким-то образом распределять или перераспределять при помощи собственного государства, отметил экономист.

«Если мы говорим про Европейский союз, то для него, я думаю, ситуация с продовольствием не будет настолько проблемной. У них есть поток дешевого украинского продовольствия, которое они никуда не выпускают», - заключил Колташов.

Ранее газета The Telegraph заявила, что затягивание конфликта в Иране еще хотя бы на месяц грозит кризисом на мировом рынке удобрений. Отмечалось, что уже прекращены поставки мочевины, аммиака и серы.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников отметил, что конфликт на Ближнем Востоке создает риски продовольственной безопасности для России. Тем не менее, он добавил, что происходящее в странах Персидского залива может открыть новые перспективы перед российскими агропроизводителями.