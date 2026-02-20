Верховный суд США признал незаконными глобальные тарифы Трампа

Верховный суд США отменил масштабные глобальные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом. Шестью голосами против трех суд пришел к выводу, что глава Белого дома превысил свои полномочия.

Трамп в апреле применил федеральный закон о чрезвычайных полномочиях для введения своих «взаимных» тарифов по всему миру. Он также ввел целевые импортные пошлины под предлогом борьбы с незаконным оборотом фентанила.

Большинство судей Верховного суда пришли к выводу, что закон 1997 года не разрешает введение пошлин. Этот акт предоставляет президенту целый ряд инструментов для решения вопросов национальной безопасности, внешней политики и экономических чрезвычайных ситуаций, но прямо не упоминает пошлины или налоги.

Члены суда отметили, что, когда конгресс предоставляет право вводить пошлины, он делает это четко и с соблюдением строгих ограничений. Трамп не сделал ни того, ни другого.

Судьи не рассмотрели вопрос о том, в какой степени импортеры имеют право на возмещение. Его должны решить нижестоящие инстанции. Если возмещение будет предусмотрено, США придется вернуть до 170 миллиардов долларов. Это более половины общей выручки, полученной благодаря введенным Трампом пошлинам.

Белый дом ранее заявил, что быстро заменит торговые тарифы, используя другие правовые инструменты. Само решение суда в администрации пока не прокомментировали.

На фоне новостей о вердикте Верховного суда акции выросли, поскольку инвесторы ранее опасались, что пошлины негативно повлияют на перспективы экономического роста и прибыль компаний. Однако казначейские облигации упали из-за потенциальной потери налоговых поступлений. Доллар также снизился из-за вероятного облегчения положения других экономик.