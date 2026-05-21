Галузин: танцевать на двух свадьбах у Армении не получится

В МИД РФ надеются, что Ереван «сохранит холодную голову» и не позволит втянуть себя в столкновение с Россией.
Вероника Левшина 21-05-2026 04:47
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости

Россия недовольна политической линией Армении в отношении членства в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По его словам, Ереван останется в ЕАЭС лишь до тех пор, пока не переключит внимание на Евросоюз.

«Такие подходы нас устроить не могут. Такие подходы для нас абсолютно неприемлемы. Находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», - сказал Галузин.

Он напомнил, что Россия всегда оказывала помощь Армении. Замминистра считает, что ЕС пытается «затащить» Ереван в свой лагерь, используя те же методы, что ранее с Украиной и сейчас с Молдавией.

В МИД РФ надеются, что Ереван «сохранит холодную голову» и не позволит втянуть себя в столкновение с Россией.

Накануне глава Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что последние шаги Армении не отвечают духу сотрудничества с Россией. Он напомнил о том, что Ереван нацелен сблизиться с Евросоюзом. Кроме того, глава Совбеза обратил внимание на то, что Армения предоставила «трибуну» Владимиру Зеленскому, который использовал ее для очередных антироссийских высказываний и угроз в адрес Москвы.

#Россия #в стране и мире #Армения #евросоюз #МИД РФ #ЕАЭС #галузин
