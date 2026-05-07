В МИД РФ был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения Гурген Арсенян. Дипломату заявили о неприемлемости предоставления «трибуны» главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который открыто угрожал России терактами.

Согласно имеющейся информации, глава армянской дипломатической миссии встретился с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным, который заострил внимание посла на том, что недавние непозволительные высказывания, касающиеся ударов по Параду Победы 9 мая, были сделаны украинским лидером на прошедшем в Ереване под эгидой Евросоюза мероприятии.

Российская сторона отметила, что официальные представители Армении не продемонстрировали должного негодования подобным вопиющим поведением Зеленского, что не соответствует партнерскому характеру российско-армянских отношений.

Арсенян, в свою очередь, пообещал доложить в Ереван о недовольстве России.

Ранее Помощник президента России Юрий Ушаков указал на попытки властей Армении «усидеть на двух стульях». По словам чиновника, подобная политика Еревана лишь вредит развитию двусторонних отношений между странами.