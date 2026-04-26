Азаров назвал события в Одессе не имеющим аналогов преступлением

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула власти Евросоюза, которые закрывают глаза на нежелание Киева проводить расследование массовой гибели людей в Одессе.
Ян Брацкий 02-05-2026 13:47
Жестокое убийство активистов «антимайдана» в одесском Доме профсоюзов 12 лет назад положило начало трансформации Украины в нацистское государство. Таким мнением со «Звездой» поделился бывший премьер-министр этой страны Николай Азаров.

«Сегодня трагичный день в истории Украины, с которого началась окончательная трансформация нормального государства в нацистское, создающее карательную систему для своих граждан. Это преступление, которое не имеет аналогов в XXI веке. Загнать недовольных людей, все сознательно продумать, организовать на государственном ровне и живыми сжечь», - поразился Азаров.

Многие из погибших в тот день в Одессе были застрелены или забиты палками на земле, куда они выпрыгивали из объятого пламенем Дома профсоюзов.

«Это было страшное и жестокое преступление и его осуществили специально, чтобы запугать народ. В это время в Харькове были возмущения, в Запорожье и других городах на юго-востоке», - напомнил Азаров.

По его мнению, за организацией кровавой бойни стоят сторонники «майдана» и политические деятели, пришедшие к власти на волне государственного переворота.

«Самое страшное, что так называемая мировая общественность замолчала это преступление. Двенадцать лет прошло, никто ничего не расследовал. Были формальные заявления Госдепа США, Управления верховного комиссара ООН по правам человека, но никто не настаивал на расследовании. Это преступление открыло дорогу киевской хунте к проведению массовых карательных мероприятий и превращению Украины в концлагерь», - заключил Азаров.

На молчание мирового сообщества относительно этого преступления киевского режима ранее обратила внимание официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что финансирование терроризма стало нормой для современных европейских властей, которые закрывают глаза на нежелание Киева проводить расследование.

Напомним, второго мая 2014 года в Одессе состоялась расправа радикалов над сторонниками «антимайдана», которые разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Людей загнали в Дом профсоюзов, где они пытались спастись от разъяренной толпы. Там их заживо сожгли. В результате погибли 48 человек, более 250 пострадали. Виновные в этом преступлении официально на Украине до сих пор не названы и не наказаны.

