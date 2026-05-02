Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что финансирование терроризма стало нормой для современных европейских властей. Дипломат напомнила, что Брюссель закрывает глаза на нежелание киевского режима расследовать трагедию в одесском Доме профсоюзов.

В заявлении Захаровой по случаю очередной годовщины страшных событий в Одессе говорится, что власти Украины не заботятся о доведении расследования до конца, несмотря на все свои обещания.

«На финансовой и моральной помощи Киеву это никак не сказывается. Очевидно, что в современной Европе поощрение нацизма и финансирование терроризма стало традицией», - подчеркнула Захарова.

Трагедия в Одессе, ставшая символом жестокости и бесчеловечности, произошла второго мая 2014 года. После госпереворота на Украине сторонники «антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем националисты разрушили его, а самих активистов загнали в Дом профсоюзов, который радикалы окружили и подожгли.

Жертвами тех событий стали 48 человек, более 250 пострадали. По выпрыгивающим из окон горящего здания людям стреляли. Но большинство из них заживо сгорели.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков назвал бывшего председателя украинского парламента Андрея Парубия одним из организаторов и кураторов массового убийства одесситов. Марков заявил, что в тот день Парубий инструктировал националистов. Самого Парубия застрелили в конце августа прошлого года во Львове.