Захарова: финансирование терроризма стало нормой для современной Европы

Власти ЕС закрывают глаза на нежелание Киева расследовать трагедию в одесском Доме профсоюзов второго мая 2014 года, когда в огне погибли 48 сторонников «антимайдана» и более 250 человек пострадали.
Ян Брацкий 02-05-2026 10:53
© Фото: Антон Круглов, РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что финансирование терроризма стало нормой для современных европейских властей. Дипломат напомнила, что Брюссель закрывает глаза на нежелание киевского режима расследовать трагедию в одесском Доме профсоюзов.

В заявлении Захаровой по случаю очередной годовщины страшных событий в Одессе говорится, что власти Украины не заботятся о доведении расследования до конца, несмотря на все свои обещания.

«На финансовой и моральной помощи Киеву это никак не сказывается. Очевидно, что в современной Европе поощрение нацизма и финансирование терроризма стало традицией», - подчеркнула Захарова.

Трагедия в Одессе, ставшая символом жестокости и бесчеловечности, произошла второго мая 2014 года. После госпереворота на Украине сторонники «антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем националисты разрушили его, а самих активистов загнали в Дом профсоюзов, который радикалы окружили и подожгли.

Жертвами тех событий стали 48 человек, более 250 пострадали. По выпрыгивающим из окон горящего здания людям стреляли. Но большинство из них заживо сгорели.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков назвал бывшего председателя украинского парламента Андрея Парубия одним из организаторов и кураторов массового убийства одесситов. Марков заявил, что в тот день Парубий инструктировал националистов. Самого Парубия застрелили в конце августа прошлого года во Львове.

#в стране и мире #Украина #Захарова #ЕС #одесса #МИД РФ #Дом профсоюзов
