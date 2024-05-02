Участник одесских событий заявил, что радикалы добивали лежащих людей

Бывший депутат Одесского областного совета Алексей Албу - один из тех, кто 2 мая 2014 укрылся от озверевших украинских националистов в Одесском доме профсоюзов. Сегодня, спустя 10 лет после трагедии, он рассказал «Звезде» о жестокости радикалов, которые бутылками с зажигательной смесью подожгли здание. Но этим дело не ограничилось.

«Многих людей они добивали, которые выпрыгнули из здания профсоюзов, которые не могли оказывать никакого сопротивления. Так погиб мой друг, депутат Одесского совета, Вячеслав Маркин, его добили», - отметил Албу.

Он добавил, что, несмотря на факт массового убийства людей толпой украинских националистов, их никто даже не пытался арестовывать, не говоря уже об уголовном наказании.

Согласно официальным данным, в результате событий в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек, а еще около 200 получили ранения. Но депутат Верховной рады Украины Олег Царев отметил, что реальные цифры намного выше, назвав предположительное число в две сотни одних только погибших.

Ранее экс-депутат Рады Игорь Марков рассказал, почему Киев не расследует бойню в Одессе.