Yonhap: Си Цзиньпин посетит КНДР в ближайшее время

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается посетить КНДР, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве Республики Корея. Чиновник в Сеуле заявил, что южнокорейские власти получили разведывательные данные о скором визите китайского лидера в Пхеньян.

«Мы получили разведданные, которые указывают, что председатель Си Цзиньпин посетит Северную Корею в ближайшее время», - сказал источник.

Другой собеседник отметил высокую вероятность визита в конце мая или начале июня. По его словам, в Пхеньян недавно приезжали сотрудники службы безопасности и протокольного отдела Си Цзиньпина. Это произошло после визита в КНДР министра иностранных дел Китая Ван И в апреле.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Пхеньян за то, что тот решительно и без колебаний пришел на помощь России в освобождении Курской области. Глава государства отметил, что боевое братство двух стран имеет славную историю.

В апреле Пхеньян посетил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Целью поездки стало - проведение переговоров с высшим руководством и командованием вооруженных сил