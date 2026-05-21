МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Yonhap: Си Цзиньпин посетит КНДР в ближайшее время

В Пхеньян ранее приезжали сотрудники службы безопасности председателя КНР.
Дима Иванов 21-05-2026 03:24
© Фото: Huang Jingwen, XinHua, Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается посетить КНДР, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве Республики Корея. Чиновник в Сеуле заявил, что южнокорейские власти получили разведывательные данные о скором визите китайского лидера в Пхеньян.

«Мы получили разведданные, которые указывают, что председатель Си Цзиньпин посетит Северную Корею в ближайшее время», - сказал источник.

Другой собеседник отметил высокую вероятность визита в конце мая или начале июня. По его словам, в Пхеньян недавно приезжали сотрудники службы безопасности и протокольного отдела Си Цзиньпина. Это произошло после визита в КНДР министра иностранных дел Китая Ван И в апреле.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Пхеньян за то, что тот решительно и без колебаний пришел на помощь России в освобождении Курской области. Глава государства отметил, что боевое братство двух стран имеет славную историю.

В апреле Пхеньян посетил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Целью поездки стало - проведение переговоров с высшим руководством и командованием вооруженных сил

#в стране и мире #КНДР #Ким Чен Ын #Си Цзиньпин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 