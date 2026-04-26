Белоусов провел переговоры с Ким Чен Ыном

Встреча прошла в Пхеньяне.
26-04-2026 15:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что встреча прошла в Пхеньяне. Министр обороны РФ поблагодарил руководство Пхеньяна за теплый прием.

«Тесная дружба между Россией и КНДР находится на беспрецедентно высоком уровне», - подчеркнул Белоусов на переговорах с Ким Чен Ыном.

Ранее сообщалось, что руководитель оборонного ведомства прибыл в Пхеньян с рабочим визитом. В Минобороны РФ уточняли, что цель поездки - проведение переговоров с высшим руководством и командованием вооруженных сил КНДР.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #КНДР #Ким Чен Ын #переговоры #Андрей Белоусов
