Путин: Пхеньян решительно и без колебаний пришел на помощь России

Президент России Владимир Путин поблагодарил Пхеньян за то, что тот решительно и без колебаний пришел на помощь России в освобождении Курской области. Глава государства отметил, что боевое братство двух стран имеет славную историю.

По словам российского лидера, РФ и КНДР продолжат последовательно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство. Он заявил, что беспримерные подвиги корейских солдат навсегда останутся в сердце каждого гражданина России.

«Хотел бы выразить глубокую признательность Вам, дорогой товарищ Ким Чен Ын, а также всем, кто внес вклад в реализацию столь масштабного проекта в кратчайшие сроки — к годовщине освобождения Курской земли от захватчиков. Сражаясь плечом к плечу с российскими братьями по оружию, корейские солдаты и офицеры проявили исключительное мужество и подлинную самоотверженность, покрыли себя неувядаемой славой», - говорится в официальной телеграмме президента.

Путин также направил приветствие Председателю Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну и участникам торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея подвигов героев зарубежной военной операции, которая пройдет сегодня в Пхеньяне.

Ранее в КНДР с визитом прибыл министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Он проведет встречу с высшим руководством и командованием вооруженных сил Северной Кореи.