Двое мужчин утонули в реке Большая Кеть в Красноярском крае

Тела двух мужчин обнаружили спасатели в реке Большая Кеть в Красноярском крае, сообщили в МЧС. Трупы нашли рядом с лодкой.

Как пишет Life.ru, трагедия произошла в в Казачинско-Пировском округе. Погибших обнаружил вниз по течению от деревни Тархова. Обстоятельства их гибели выясняются.

Происшествие, предварительно, не связано с паводками, которые произошли в регионе, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По версии агентства, мужчины выпили и решили прокатиться на лодке, в какой то момент они выпали за борт и утонули.

Ранее весенние паводки прошли в ряде регионов России, включая Московскую и Нижегородскую области. Наиболее серьезная ситуация наблюдалась в Дагестане, где после сильных дождей в марте, оказались затопленными тысячи домов и участков.