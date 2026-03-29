Эксперт назвал регионы РФ, наиболее уязвимые к наводнениям

По словам эксперта, ситуация будет зависеть от интенсивности таяния снега.
Тимур Юсупов 29-03-2026 15:18
В Дагестане уже второй день бушует рекордное за более чем сто лет наводнение. Грозит ли подобное половодье остальным регионам России, в беседе со звездой рассказал гидролог Дмитрий Клименко.

По словам эксперта, в начале марта Гидрометцентр РФ спрогнозировал, что в этом году половодье практически на всей европейской территории России будет выше нормы, в связи с целым рядом факторов.

«И запас воды в снежном покрове выше, и почва с осени была достаточно увлажнена, и декабрь был достаточно теплый. Вроде бы малая глубина промерзания почвы должна поспособствовать тому, чтобы уровень воды не был высокими, но в целом, в европейской части России, и, особенно на европейском севере, где возможны заторы, там, скорее всего, половодье будет приличное», - объяснил специалист.

Самая же печальная картина будет наблюдаться на Урале и в Западной Сибири. Там на крупных реках, таких как Пур, Таз, Енисей и Лена ежегодно возникают ледовые заторы, оказывающие влияние на уровень воды. Как отмечает эксперт, если в Центральном Черноземье, в центральной России, половодье уже началось, то в сибирских регионах будет все зависеть от того, насколько теплой будет весна.

«Если среднесуточные температуры в течение суток будут держаться положительные, достаточно высокие - естественно, таяние снега пойдет интенсивно, и лед не будет успевать разрушаться. Вода будет подниматься в реках, и ледовые заторы тоже будут усиливать этот эффект», - подытожил Клименко.

Ранее сообщалось, что наводнение в Дагестане бьет все мыслимые пределы - по дорогам региона плывут машины, а по улицам сходят, сели, сметающие все на своем пути - они валят уличные фонари и корежат рекламные щиты.

