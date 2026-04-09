В Подмосковье жители добираются до дома на лодках из-за паводков

Вода поднялась больше чем на метр. Перекрыты подъезды к Белоомуту, Дединово, Ловцам, Сельниково.
Юлия Семина Вероника Левшина 09-04-2026 23:44
Половину пути - по воде. Так жители Луховиц каждый день возвращаются домой. Плавающий транспортер «Амфибия» - сейчас единственный шанс добраться до деревни Белоомут. В день он делает по 22 рейса. Только за выходные «Амфибия» перевозит около 350 человек. О наводнении в Луховицах рассказал корреспондент «Звезды» Юлия Семина.

Река Ока каждый год выходит из берегов. На помощь местным приходят сотрудники МЧС. В отрезанные водой населённые пункты службы доставляют продукты и медикаменты. В Слемские Борки, например, можно добраться только на лодках. Там сейчас развернут отдельный пост пожарной охраны, каждую ситуацию держат на контроле.

Вода поднялась больше чем на метр, и таких участков в округе - десятки. Пока перекрыты подъезды к Белоомуту, Дединово, Ловцам, Сельниково. На самых сложных участках работают машины повышенной проходимости. Камазы перевозят людей через переливы.

«Для нас это традиционное явление в этом году. Оно не такое сильное как в 2024 году, тогда был самый высокий уровень воды. В этом году у нас пик пришелся на 6 апреля, и уровень воды составил 104 метра 8 см по балтийской системе», - заявил начальник Управления по территориальной безопасности администрации муниципального округа Луховицы Евгений Мазаев.

Балтийская система - единая для всей страны. За нулевую отметку в ней принят уровень Балтийского моря. Сегодня в Луховицком районе к минувшему утру уровень воды упал на 15 сантиметров и в ближайшие дни продолжит снижаться, но службы продолжают дежурство. Спасатели говорят, что скоро часть дорог освободится от переливов и Луховицкий район постепенно вернется к привычному ритму жизни.

Напомним, в прошло году в Московской области из-за весеннего паводка местные жители покидали дома и эвакуировали животных. Затопило почти 1300 жилых участка. В Луховицах сотрудники МЧС каждый час помогали жителям переправляться на берег.

Подготовиться к паводкам спасатели рекомендуют заранее. Выкопанная траншея поможет сохранить имущество, если половодье не перерастет в масштабное стихийное бедствие.

