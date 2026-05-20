МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минюст США: обвинения против Рауля Кастро предусматривают смертную казнь

В Вашингтоне возобновили рассмотрение дела против бывшего кубинского лидера.
Константин Денисов 20-05-2026 22:56
© Фото: E]Cubadebate, Xinhua, Global Look Press

За преступления, в которых обвиняют бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, в США предусмотрена смертная казнь. Об этом сообщили в минюсте Штатов.

«В случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы по пунктам об убийстве и заговоре с целью убийства граждан США», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что Кастро обвиняется в убийстве, уничтожении самолета и сговоре. Речь идет об инцидента в 1996 году, когда кубинские военные сбили два истребителя кубино-американской эмигрантской организации. В Вашингтоне уверены, что занимавший в то время пост министра обороны Кастро лично приказал атаковать воздушные суда.

В ближайшее время ожидается пресс-конференция по делу Кастро. Политологи в США и в России увидели в суде над экс-главой Кубы признаки венесуэльского сценария.

#в стране и мире #сша #Куба #Рауль Кастро #Смертная казнь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 