Минюст США: обвинения против Рауля Кастро предусматривают смертную казнь

За преступления, в которых обвиняют бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, в США предусмотрена смертная казнь. Об этом сообщили в минюсте Штатов.

«В случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы по пунктам об убийстве и заговоре с целью убийства граждан США», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что Кастро обвиняется в убийстве, уничтожении самолета и сговоре. Речь идет об инцидента в 1996 году, когда кубинские военные сбили два истребителя кубино-американской эмигрантской организации. В Вашингтоне уверены, что занимавший в то время пост министра обороны Кастро лично приказал атаковать воздушные суда.

В ближайшее время ожидается пресс-конференция по делу Кастро. Политологи в США и в России увидели в суде над экс-главой Кубы признаки венесуэльского сценария.