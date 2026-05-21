Президент Кубы: США сфабриковали дело против Кастро

По его словам, Штаты «лгут и манипулируют» событиями, связанными с атакой на самолеты организации «Братья во спасение» в 1996 году.
Вероника Левшина 21-05-2026 00:37
© Фото: Joaquin Hernandez, Xinhua, Global Look Press

Президент Кубы Мигель Диас-Канель высказался по поводу обвинений США против кубинского революционера Рауля Кастро. 

«Это политический акт, не имеющий под собой никаких правовых оснований, направленный лишь на укрепление сфабрикованного ими дела, призванного оправдать безрассудство военной агрессии против Кубы», - написал президент на своей странице в Х.

По его словам, Штаты «лгут и манипулируют» событиями, связанными с атакой на самолеты организации «Братья во спасение». 24 февраля 1996 года кубинские истребители сбили два гражданских самолета организации «Братья во спасение». Погибли четыре человека. «Братья во спасение» - это была базирующаяся в Майами организация, которую создали кубинские эмигранты. Ее волонтеры осуществляли полеты над Флоридским проливом, чтобы находить и спасать кубинских беженцев на самодельных плотах.

Накануне минюст США заявил, что за преступления, в которых обвиняют бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, в Штатах предусмотрена смертная казнь.

#в стране и мире #сша #Куба #Мигель Диас-Канель #Рауль Кастро #обвинение #президент Кубы
