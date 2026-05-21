Россия вернет историю и славу Одессе, несмотря на попытки киевского режима исказить историю. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала заявление на фоне поступка руководителя местного филиала украинского Института национальной памяти Сергея Гуцалюка.

В канун 12-й годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе он показал значок-медаль. На нем изображена бутылка с горючей смесью и надпись: «Одесса 02.05.2014. Помним, гордимся».

«Со слов Гуцалюка, сувенир отлит из снесенного нацистами бронзового памятника Екатерине Великой, которая и основала город Одессу. Вы вообще понимаете, о каком неоварварстве идет речь?», - возмутилась Мария Захарова.

Представитель МИД России напомнила, что при императрице и ее сподвижниках город получил свое название и развитие, а также уникальную судьбу. Она заключила, что Москва сохранит память о героических страницах и не даст переписать и исказить историю Одессы.

