Захарова заявила, что Россия вернет историю и славу Одессе

Дипломат сказала, что Москва сохранит память о героических страницах и не допустит искажений и переписывания истории города.
Андрей Юдин 21-05-2026 18:15
© Фото: Viacheslav Onyshchenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

Россия вернет историю и славу Одессе, несмотря на попытки киевского режима исказить историю. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала заявление на фоне поступка руководителя местного филиала украинского Института национальной памяти Сергея Гуцалюка.

В канун 12-й годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе он показал значок-медаль. На нем изображена бутылка с горючей смесью и надпись: «Одесса 02.05.2014. Помним, гордимся».

«Со слов Гуцалюка, сувенир отлит из снесенного нацистами бронзового памятника Екатерине Великой, которая и основала город Одессу. Вы вообще понимаете, о каком неоварварстве идет речь?», - возмутилась Мария Захарова.

Представитель МИД России напомнила, что при императрице и ее сподвижниках город получил свое название и развитие, а также уникальную судьбу. Она заключила, что Москва сохранит память о героических страницах и не даст переписать и исказить историю Одессы.

Ранее Захарова заявила, что Польша страдает «исторической амнезией», говоря о взятии Берлина только ее войсками. Она отметила, что в России сохраняются памятники польским героям, которые сражались с нацистами.

После заявления Нетаньяху об угрозе Холокоста со стороны Ирана представитель МИД России сказала, что упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в таком контексте является искажением исторических фактов.

#в стране и мире #Мария Захарова #одесса #МИД РФ #Екатерина II #Дом профсоюзов
