Захарова обвинила Польшу в искажении истории взятия Берлина

Дипломат отметила, что в Варшаве стремятся занять роль якобы единственной захватчицы столица Рейха.
Глеб Владовский 04-05-2026 01:15
© Фото: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram

Варшава страдает «исторической амнезией», говоря о взятии Берлина якобы польскими войсками. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В отличие от страдающих исторической амнезией, мы помним, как советские и польские солдаты плечом к плечу шли к Победе... Нынешние польские элиты и значительная часть поляков забыли, благодаря кому их страна вошла в состав держав-победительниц и сооснователей ООН», - написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что в отличие от польских властей, которые снесли памятники советским воинам-освободителям, Россия тщательно бережет монументы польским героям, сражавшимся с нацистами. А действия Варшавы явно направлены на то, чтобы стать единственной покорительницей столицы Рейха.

Ранее Захарова отреагировала на желание Польши обзавестись собственным ядерным оружием. С ее слов, подобные шаги не могут рассматриваться в отрыве от позиции соседних государств.

#в стране и мире #Великая Отечественная война #Польша #Мария Захарова #МИД России #взятие берлина
