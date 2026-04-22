Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана является проявлением неуважения ко всем жертвам Второй мировой войны и геноцида советского народа, а также подменой понятий и искажением исторических фактов. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такой комментарий она дала в ответ на утверждения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о Холокосте, который Иран планирует устроить его стране при помощи ядерных бомб и баллистических ракет.

Захарова отметила, что в 1943 году при Мохаммеде Резе Пехлеви Иран объявил войну нацистской Германии. В свою очередь первый Холокост сотворили нацистская Германия, фашистская Италия, сателлиты поменьше, включая вишистов, прибалтийских и украинских коллаборационистов.

Дипломат подчеркнула в этом контексте, что с 2014 года власти Израиля не сказали ничего плохого про киевский режим, который сделал национальными героями палачей еврейского народа Симона Петлюру, Ярослава Стецько и других бандеровцев.

Ранее в Израиле раскритиковали слова президента Польши Кароля Навроцкого, который хотел приравнять советских солдат, освободивших концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, к нацистским преступникам.