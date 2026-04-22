МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова назвала неуважением слова Нетаньяху об угрозе Холокоста со стороны Ирана

Дипломат отметила, что упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в таком контексте является искажением исторических фактов и подменой понятий.
Андрей Юдин 22-04-2026 03:24
© Фото: Elisa Schu, dpa, Global Look Press

Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана является проявлением неуважения ко всем жертвам Второй мировой войны и геноцида советского народа, а также подменой понятий и искажением исторических фактов. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такой комментарий она дала в ответ на утверждения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о Холокосте, который Иран планирует устроить его стране при помощи ядерных бомб и баллистических ракет.

Захарова отметила, что в 1943 году при Мохаммеде Резе Пехлеви Иран объявил войну нацистской Германии. В свою очередь первый Холокост сотворили нацистская Германия, фашистская Италия, сателлиты поменьше, включая вишистов, прибалтийских и украинских коллаборационистов.

Дипломат подчеркнула в этом контексте, что с 2014 года власти Израиля не сказали ничего плохого про киевский режим, который сделал национальными героями палачей еврейского народа Симона Петлюру, Ярослава Стецько и других бандеровцев.

Ранее в Израиле раскритиковали слова президента Польши Кароля Навроцкого, который хотел приравнять советских солдат, освободивших концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, к нацистским преступникам.

#Мария Захарова #РФ #Израиль #Холокост #МИД РФ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 