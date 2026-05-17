Путин: задачи на учениях ядерных сил выполнены полностью

Задачи на учениях ядерных сил выполнены полностью. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие», - сказал глава государства.

Совместные ядерные учения России и Белоруссии прошли с 19 по 21 мая. В заключительный день главы двух государств дали старт первой совместную тренировку армий по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.

По словам российского лидера, Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений, однако рассматривает ядерную триаду в качестве гаранта суверенитета Союзного государства.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов доложил Путину, что учения проводились в рамках плана совместной подготовки российских и белорусских вооруженных сил.