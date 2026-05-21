Белоусов: учения России и Белоруссии проводятся по плану совместной подготовки

Учения России и Белоруссии проводятся по плану совместной подготовки ВС. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Товарищ верховный командующий, в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проводится учение ядерных сил», - сказал глава оборонного ведомства.

Белоусов вместе с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым вошел в состав участников первой совместной тренировки армий по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Командование войсками осуществляют Пути и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Путин подчеркнул, что что задачи на учениях ядерных сил выполнены полностью. Российский лидер сообщил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, однако ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства.

Совместные ядерные учения двух стран прошли с 19 по 21 мая в Белоруссии.