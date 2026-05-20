Минобороны Белоруссии показало кадры совместных ядерных учений с Россией

Мероприятия завершатся 21 мая.
Константин Денисов 20-05-2026 19:46
© Фото: Министерство обороны Белоруссии © Видео: Министерство обороны Белоруссии

Министерство обороны Белоруссии опубликовало новые кадры с совместных ядерных учений в Белоруссии. Напомним, они стартовали 19 мая.

Ранее в МО РФ рассказали, что на занятиях отрабатывают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия. К учениям привлечено более 64 тысяч человек и свыше 7 800 единиц военной техники.

Первые кадры с учений показало Минобороны России 20 мая. На них выполнялись мероприятия по получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». После этого комплекс снарядили ракетами-носителями, и он выдвинулся в район предполагаемого пуска.

Совместные учения двух стран завершатся 21 мая. Ранее США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

#Россия #учения #белоруссия #ядерное оружие
