Путин: практические пуски баллистических и крылатых ракет проведут в ходе учений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе совместной тренировки России и Белоруссии по управлению ядерными силами проведут практические пуски баллистических и крылатых ракет.

«В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет», - сказал глава государства.

Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко первую совместную тренировку армий по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Она проходит при участии главы Минобороны РФ Андрея Белоусова и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Путин подчеркнул, что ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства. По словам Лукашенко, обе страны готовы защищать свои рубежи от Бреста до Владивостока.