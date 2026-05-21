Путин: практические пуски баллистических и крылатых ракет проведут в ходе учений

Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия сегодня проводят первую совместную тренировку по управлению ядерными силами.
Константин Денисов 21-05-2026 16:28
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе совместной тренировки России и Белоруссии по управлению ядерными силами проведут практические пуски баллистических и крылатых ракет.

«В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет», - сказал глава государства.

Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко первую совместную тренировку армий по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Она проходит при участии главы Минобороны РФ Андрея Белоусова и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Путин подчеркнул, что ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства. По словам Лукашенко, обе страны готовы защищать свои рубежи от Бреста до Владивостока.

#Россия #учения #белоруссия #ядерное оружие #Владимир Путин
