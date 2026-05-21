Путин: РФ и Белоруссия проводят совместную тренировку по управлению ядерными силами

РФ и Белоруссия сегодня проводят первую совместную тренировку армий по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами», - сказал российский лидер.

В ней также принимают участие министр обороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Использование такого оружия может быть только крайней исключительной мерой обеспечения национальной безопасности двух государств, подчеркнул Путин.

В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного в Белоруссии, а также провести практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Совместные ядерные учения России и Белоруссии стартовали 19 мая. Они завершатся 21-го числа.