Путин: ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства

Россия и Белоруссия проводят первую совместную тренировку по управлению ядерными силами.
21-05-2026 16:24
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин заявил, что ядерная триада должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии. Такое заявление глава государства сделал в ходе совместных учений ядерных сил двух стран.

«Наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», - подчеркнул он.

По словам Путина, использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире и появление новых угроз, ядерные силы должны обеспечивать решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и глобального баланса сил.

В ходе совместной тренировки предстоит отработать действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Белоруссии. Также запланированы практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Министр обороны России Андрей Белоусов доложил, что учения проводятся в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил России и Белоруссии.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов представил порядок проведения учений. К мероприятию привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия обеих стран, а также части ядерного обеспечения ВС РФ. На первом этапе учений была проведена внезапная проверка ядерных сил.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Владимир Путин #ядерная триада
