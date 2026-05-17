Трамп видит себя в роли премьер-министра Израиля

По его словам, его рейтинг в стране составляет 99%.
Вероника Левшина 21-05-2026 01:54
© Фото: Joyce N. Boghosian, White House, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность стать премьер-министром Израиля. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами.

«Мой уровень популярности в Израиле сейчас составляет 99%. Я мог бы баллотироваться на пост премьер-министра», - допустил Трамп.

Накануне между Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху произошел трудный и длительный разговор на тему Ирана, отчего, по словам одного из источников, у Нетаньяху «волосы встали дыбом». Лидеры разошлись во взглядах на дальнейшие шаги.

Ранее Трамп ответил на вопрос о начале военной операции против Ирана шуткой про атаку на Перл-Хабор. Эти слова прозвучали во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

