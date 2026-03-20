МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп ответил шуткой про Перл-Харбор на вопрос о войне с Ираном

Японские журналисты задали Трампу вопрос о том, почему Соединенные Штаты не проинформировали своих союзников о готовящейся операции против Ирана перед ее началом, на что и получили такой ответ.
Дарья Ситникова 20-03-2026 03:24
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о начале военной операции против Ирана шуткой про атаку на Перл-Хабор. Он озвучил эти слова во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

«Мы никому об этом не рассказывали, потому что хотели устроить сюрприз. А кто лучше Японии знает, что такое сюрприз? Почему вы не предупредили меня о Перл-Харборе?» - ответил глава Белого дома.

Японские журналисты задали Трампу вопрос о том, почему США не проинформировали своих союзников о готовящейся операции против Ирана перед ее началом.

Кроме того, американский лидер уточнил, что в ходе начала военной операции его администрация делала все «тщательно». Они никому об этом не говорили, чтобы получить ожидаемый эффект неожиданности, заключил Трамп.

Американский министр войны Пит Хегсет также призвал союзников США в ЕС сказать спасибо Трампу. До того, как об этом заявить, он назвал их неблагодарными. По его мнению, спасибо американскому лидеру должны сказать за помощь и борьбу с терроризмом.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 