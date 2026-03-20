Трамп ответил шуткой про Перл-Харбор на вопрос о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о начале военной операции против Ирана шуткой про атаку на Перл-Хабор. Он озвучил эти слова во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

«Мы никому об этом не рассказывали, потому что хотели устроить сюрприз. А кто лучше Японии знает, что такое сюрприз? Почему вы не предупредили меня о Перл-Харборе?» - ответил глава Белого дома.

Японские журналисты задали Трампу вопрос о том, почему США не проинформировали своих союзников о готовящейся операции против Ирана перед ее началом. На что и получили соответствующий ответ.

Кроме того, американский лидер уточнил, что в ходе начала военной операции его администрация делала все «тщательно». Они никому об этом не говорили, чтобы получить ожидаемый эффект неожиданности, заключил Трамп.

Американский министр войны Пит Хегсет также призвал союзников США в ЕС сказать спасибо Трампу. До того, как об этом заявить, он назвал их неблагодарными. По его мнению, спасибо американскому лидеру должны сказать за помощь и борьбу с терроризмом.