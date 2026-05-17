Путин: использование ЯО является исключительной мерой для безопасности

Применение ядерного оружия остается крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал во время совместных учений ядерных сил России и Белоруссии, которые прошли по видеосвязи с участием белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Как отметил глава российского государства, в рамках учений проводится первая совместная тренировка армий двух стран по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.

«Подчеркну: использование такого оружия, ядерного оружия, - это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств», - сказал президент.

Путин подчеркнул, что на фоне роста напряженности в мире, а также появления новых угроз и рисков ядерная триада должна оставаться надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, она также обеспечивает выполнение задач стратегического сдерживания и поддержание глобального баланса сил.

В ходе сегодняшних учений проведут практические пуски баллистических и крылатых ракет, добавил Путин.