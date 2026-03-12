МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ЦБ: банки смогут проверять лимит карт у россиян без нарушения тайны

Реестр не будет указывать, сколько конкретно карт имеется в наличии у россиян и из каких банков.
Глеб Владовский 12-03-2026 07:09
© Фото: Пелагия Тихонова, РИА Новости

Российские банки смогут проверять лимит карт у клиентов, не нарушая при этом банковскую тайну. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Банки получат доступ к системе, которая позволит им проверять, превышено ли количество карт у клиента, и на основании этой информации решать о выпуске новой карты», - пишут «Известия».

Отмечается, что сам реестр не будет указывать, сколько точно карт имеется на руках у россиян. Кроме того, в нем не будет информации о банках, которые их выпустили.

Ранее сообщалось, что Центробанк взял на себя обязательство в течение года создать единый реестр банковских карт россиян. В Минцифры отметили, что в настоящее время многие карты, в том числе скидочные и кредитные, имеют статус банковских.

