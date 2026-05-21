Россия получила уведомление о неучастии Пашиняна во встрече лидеров ЕАЭС

Евразийский экономический форум пройдет 28-29 мая 2026 года в Астане.
Дарья Неяскина 21-05-2026 13:35
© Фото: Софья Сандурская, РИА Новости

Ереван официально уведомил Москву об отсутствии  премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Представитель МИД РФ отметила, что республику на мероприятии будет представлять вице-премьер Армении Мгер Григорян. 

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия недовольна политической линией Еревана в отношении членства в Евразийском экономическом союзе. Он отметил помощь, постоянно оказываемую Армении со стороны России. Замминистра считает, что ЕС пытается «затащить» Ереван в свой лагерь, используя те же методы, что ранее с Украиной и сейчас с Молдавией.

Также глава Совбеза РФ Сергей Шойгу рассказал, что последние шаги Армении не отвечают духу сотрудничества с Россией. По его мнению, Ереван взял курс на сближение с Евросоюзом. Также глава Совбеза обратил внимание на то, что Армения выделила трибуну Владимиру Зеленскому, который применил ее для очередных антироссийских высказываний и угроз в адрес Москвы.

