МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры боев за Шестеровку в Харьковской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».
21-05-2026 13:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры боев за населенный пункт Шестеровка в Харьковской области. О его переходе под контроль российских войск ранее сообщалось в сводке о ходе специальной военной операции.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, перед штурмом российские военнослужащие провели комплексную подготовку. Расчеты ПВО и операторы беспилотников зачистили воздушное пространство от БПЛА противника, а артиллерия и ударные дроны нанесли серию ударов по огневым позициям и резервам ВСУ. После захода в Шестеровку бойцы приступили к зачистке зданий, дворов и подвальных помещений, где могли скрываться украинские военнослужащие.

В Минобороны РФ подчеркнули, что группировка «Север» продолжает наступление одновременно на нескольких участках фронта в Харьковской и Сумской областях. Российские подразделения ежедневно продвигаются вперед, формируя полосу безопасности вдоль государственной границы.

Ранее ведомство писало об установлении контроля над Волоховкой в Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Харьковская область #Взятие под контроль #группировка "север" #Шестеровка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 