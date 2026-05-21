Министерство обороны России опубликовало кадры боев за населенный пункт Шестеровка в Харьковской области. О его переходе под контроль российских войск ранее сообщалось в сводке о ходе специальной военной операции.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, перед штурмом российские военнослужащие провели комплексную подготовку. Расчеты ПВО и операторы беспилотников зачистили воздушное пространство от БПЛА противника, а артиллерия и ударные дроны нанесли серию ударов по огневым позициям и резервам ВСУ. После захода в Шестеровку бойцы приступили к зачистке зданий, дворов и подвальных помещений, где могли скрываться украинские военнослужащие.

В Минобороны РФ подчеркнули, что группировка «Север» продолжает наступление одновременно на нескольких участках фронта в Харьковской и Сумской областях. Российские подразделения ежедневно продвигаются вперед, формируя полосу безопасности вдоль государственной границы.

Ранее ведомство писало об установлении контроля над Волоховкой в Харьковской области.

