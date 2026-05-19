ВС РФ установили контроль над Волоховкой в Харьковской области

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Волоховка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

Также в Минобороны сообщили, что российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются ВСУ. Также удалось поразить склады боеприпасов, цеха сборки дальнобойных беспилотников, пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 152 районах.

Средства противовоздушной обороны, как утверждают в ведомстве, за сутки уничтожили пять управляемых авиабомб и 651 беспилотник самолетного типа.

На днях российские войска установили контроль над населенными пунктами Боровая и Кутьковка в Харьковской области. Их заняли подразделения группировки войск «Запад».

