ВС РФ установили контроль над Волоховкой в Харьковской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».
19-05-2026 12:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Волоховка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

Также в Минобороны сообщили, что российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются ВСУ. Также удалось поразить склады боеприпасов, цеха сборки дальнобойных беспилотников, пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 152 районах.

Средства противовоздушной обороны, как утверждают в ведомстве, за сутки уничтожили пять управляемых авиабомб и 651 беспилотник самолетного типа.

На днях российские войска установили контроль над населенными пунктами Боровая и Кутьковка в Харьковской области. Их заняли подразделения группировки войск «Запад».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Харьковская область #Север #Волоховка
