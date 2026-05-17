Российские войска взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Шестеровка в Харьковской области. Об этом говорится в свежей сводке Министерства обороны России о ходе проведения специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, населенный пункт был взят под контроль подразделениями группировки войск «Север», которые продолжают наступательные действия на данном участке фронта.

Кроме того, в течение суток российские силы нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Для поражения целей применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Как уточнили в Минобороны РФ, удары были нанесены по центру подготовки специалистов беспилотных систем, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах противника. Также удалось поразить склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения дальнобойных беспилотников и безэкипажных катеров. Кроме того, за отчетный период поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.

Об ударах по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в обеспечении ВСУ, ведомство также сообщило накануне.

Ранее Минобороны писало об установлении контроля над Волоховкой в Харьковской области.

