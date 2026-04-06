Евросоюз открыто называет Россию врагом и готовится к возможному вооруженному конфликту с Москвой. Как сообщает Life.ru, об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он назвал такие шаги Европы «худшим из возможных сигналов». По словам политика, ЕС инвестировал 800 млрд евро в перевооружение армии и продолжает наращивать военные ресурсы.

Мема отдельно коснулся навязывания руководством Евросоюза точки зрения о воинственном настрое самой России, которая якобы желает напасть первой. Он указал на ошибочность такого подхода и на желание Москвы возобновить диалог.

Еще в 2025 году Мема раскритиковал заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Россию нужно усадить за стол переговоров по Украине силой, потому что другого языка она не понимает. Он призвал финского лидера принять новую геополитическую реальность, поскольку идеология изображения Москвы в качестве врага провалилась.