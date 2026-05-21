Авианосец вошел в Карибское море после обвинений США в адрес Рауля Кастро

В авианосную группу также входит эсминец с управляемыми ракетами.
Дима Иванов 21-05-2026 00:22
© Фото: Handout/U.S Navy, Keystone Press Agency, Global Look Press

Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Карибское море в том же день, когда Минюст США предъявил обвинения в адрес экс-президента Кубы Рауля Кастро.

Командование Южного командования ВС США объявило о прибытии ударной группы авианосца «Нимиц». В ее состав входят авианосец USS Nimitz, авиационное крыло, танкер снабжения и как минимум один эсминец с управляемыми ракетами.

«Добро пожаловать в Карибское море, ударная группа «Нимиц», - заявили в Южном командовании.

Это произошло в день объявления о предъявлении обвинений бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро. Министерство юстиции США обвиняет 94-летнего экс-президента в причастности к сбитию двух гражданских самолетов организации Brothers to the Rescue в 1996 году. Тогда погибли четыре человека, в том числе трое американских граждан.

«Это не показательное обвинение. Мы провели расследование, которое длилось 30 лет», - подчеркнул действующий генеральный прокурор Тодд Бланш.

За преступления, которые вменяют бывшему лидера Кубы Раулю Кастро, в США предусмотрена смертная казнь или пожизненное заключение.

#сша #Рауль Кастро
