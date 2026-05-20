Си Цзиньпин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе

Ситуация на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива достигла критической точки, балансируя между войной и миром. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

Председатель КНР подчеркнул, что необходимо немедленно прекратить боевые действия. Он также отметил, что возобновление конфликта недопустимо, и призвал все стороны придерживаться пути переговоров.

По словам Си Цзиньпина, в сложившейся ситуации ключевую роль играет приверженность диалогу и мирным переговорам как единственно возможному пути урегулирования.



Напомним, что у президента России Владимира Путина начался официальный визит в Китай. Глава государства уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на площади Тяньаньмэнь у Дома народных собраний в Пекине. Помимо этого, переговоры между главой государства РФ и председателем КНР Си Цзиньпином начались с теплой китайской пословицы «Не виделись день, а как будто минуло три осени».







