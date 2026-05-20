Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на площади Тяньаньмэнь у Дома народных собраний в Пекине. Начался официальный визит российского лидера в Китай.

Помимо официальных лиц, в церемонии встречи Путина приняли участие военный караул, оркестр и дети с цветами. Ожидается, что далее начнутся переговоры глав государств в узком составе.

Ранее портал Strategic Culture опубликовал материал, в котором говорится, что Европа оказалась в изоляции в результате встречи Путина и Си Цзиньпина.

Напомним, 19 мая российский лидер прибыл в Пекин в рамках двухдневного официального визита. Глава государства посетил Китай по личному приглашению Си Цзиньпина.