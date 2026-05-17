МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лидеры России и Китая начали переговоры с китайской пословицы

Российский лидер назвал своего китайского коллегу «дорогим другом» и отметил, что с момента их последней встречи прошел год.
Дарья Неяскина 20-05-2026 06:57
© Фото: ТРК «Звезда»

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином начались с теплой китайской пословицы «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

Российский лидер обратился к своему коллеге как к «дорогому другу», отметив, что с их последней встречи прошел год. Путин напомнил, что тогда они вместе участвовали в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне.

Лидер РФ отметил, что многовековые связи между Россией и Китаем служат источником стабильности и предсказуемости в современном мире, который часто сталкивается с хаосом. И несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, сотрудничество между двумя странами продолжает активно развиваться. Он также добавил, что за последние 25 лет объем взаимной торговли между Россией и Китаем увеличился более чем в 30 раз, что говорит о значительном укреплении экономических отношений.

Си Цзиньпин в свою очередь также назвал Путина другом и подчеркнул, что Москва и Пекин проявляют смелость и решимость, совместно защищая принципы международной справедливости на мировой арене.

Напомним, что у российского лидера начался официальный визит в Китай. Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на площади Тяньаньмэнь у Дома народных собраний в Пекине.

#Китай #в стране и мире #Владимир Путин #Си Цзиньпин #переговоры #Пекин #президент россии #визит в Китай
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 