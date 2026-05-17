Лидеры России и Китая начали переговоры с китайской пословицы

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином начались с теплой китайской пословицы «Не виделись день, а как будто минуло три осени».



Российский лидер обратился к своему коллеге как к «дорогому другу», отметив, что с их последней встречи прошел год. Путин напомнил, что тогда они вместе участвовали в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне.



Лидер РФ отметил, что многовековые связи между Россией и Китаем служат источником стабильности и предсказуемости в современном мире, который часто сталкивается с хаосом. И несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, сотрудничество между двумя странами продолжает активно развиваться. Он также добавил, что за последние 25 лет объем взаимной торговли между Россией и Китаем увеличился более чем в 30 раз, что говорит о значительном укреплении экономических отношений.



Си Цзиньпин в свою очередь также назвал Путина другом и подчеркнул, что Москва и Пекин проявляют смелость и решимость, совместно защищая принципы международной справедливости на мировой арене.



Напомним, что у российского лидера начался официальный визит в Китай. Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на площади Тяньаньмэнь у Дома народных собраний в Пекине.