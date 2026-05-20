Вэнс подтвердил обсуждение помощи Москвы в вывозе урана из Ирана

Вопрос поднимается на переговорах США и Ирана в Пакистане.
Дима Иванов 20-05-2026 04:25
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что на переговорах с Ираном затрагивают тему потенциальной передачи обогащенного урана России. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

«Что касается передачи обогащенного урана России, эти вопросы обсуждаются на переговорах. В настоящее время наш план заключается не в этом», - подчеркнул Джей Ди Вэнс.

Он добавил, что президент Дональд Трамп продолжит вести переговоры с целью достижения сделки. Как утверждает вице-президент, иранская сторона не проявляет особого интереса к предложению РФ. В то же время, по информации телеканала Al Hadath, пункт о передаче Москве обогащенного урана Тегеран включил в проект мирного соглашения с США.

Россия ранее неоднократно предлагала вывезти обогащенный уран из Ирана. Как сообщил Владимир Путин, изначально США, Израиль и Иран согласились на предложение Москвы, но со временем позиция Вашингтона ужесточилась. Россия предлагает не просто вывезти ядерные компоненты, но и переработать их под топливо для гражданских реакторов. 

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты хотят совместно с Ираном извлечь обогащенный уран на территории Исламской Республики, после чего его планируются вывезти в Соединенные Штаты.

