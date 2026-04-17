Трамп заявил, что хочет вывезти иранский уран в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты хотят совместно с Ираном извлечь обогащенный уран на территории Исламской Республики, после чего его планируются вывезти в Соединенные Штаты.

«Мы соберем его вместе с Ираном. Мы зайдем в Иран в спокойном, размеренном темпе, спустимся и начнем раскопки с применением тяжелой техники... Мы привезем его обратно в Соединенные Штаты», - передает слова Трампа агентство Reuters.

Ранее Дональд Трамп заявил журналистам, что Иран якобы согласился передать Штатам все запасы обогащенного урана со своих ядерных объектов. Он уточнил, что «ядерная пыль» находится глубоко под землей из-за американских атак с помощью бомбардировщиков B-2. Трамп также сообщил, что США «о многом» договорились с Ираном.

В марте The Wall Street Journal писала о планах США вывезти из Исламской Республики около 450 килограммов обогащенного урана. Тогда эту миссию назвали слишком опасной из-за того, что американским военным пришлось бы длительное время находиться на территории Ирана.

Портал Axios, в свою очередь, сообщал, что Вашингтон предложил Тегерану 20-летний мораторий на работы с ураном. Иранская сторона в ответ предложила более короткий срок моратория. Разногласия вокруг ядерной программы Тегерана остаются камнем преткновения и основным препятствием для заключения мирного соглашения между США и Ираном.