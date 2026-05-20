Синоптик рассказал о похолодании в Москве в конце мая

Конец мая в столичном регионе ожидается прохладным и свежим. Такая погода перейдет и на первый день лета.

«Прохладная погода с дождем перейдет на 1 июня. То есть температура воздуха в Москве будет находиться в пределах около плюс 14... плюс 17 градусов и небольшой дождь», - рассказал RT синоптик Александр Ильин.

Он отметил, что москвичей ждет комфортная, но не летняя температура в начале июня.

Как рассказал «Звезде» синоптик Александр Шувалов, до четверга в Москве средняя температура воздуха будет колебаться в районе +30 градусов. Такой показатель в мае считается аномальным. В пятницу наступит незначительное отступление жары.

Ранее в Москве был побит рекорд 1904 года по количеству выпавших осадков.