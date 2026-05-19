Дождливый рекорд 1904 года побит после грозы в Москве

В Москве 17 мая выпало рекордное количество осадков за 122 года наблюдений. Синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за сутки на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 34 миллиметра осадков, что составляет 55% месячной нормы.

«17 мая был побит рекорд по количеству осадков, который держался с 1904 года. Тогда рекордное значение составило 21,1 миллиметра», - приводит 360.ru слова Тишковца.

По его словам, 17 мая выпало 28 миллиметров осадков, а еще 6 миллиметров - в ночь на 18 мая. Синоптик отметил, что в ближайшие два дня сильных дождей в столице не прогнозируют.

Сильная гроза с интенсивным ливнем обрушилась на несколько округов столицы в воскресенье вечером. Непогода сопровождалась вспышками молний, раскатами грома, местами градом и шквалистым ветром. Особенно сильные осадки прошли в районах Коммунарка, Солнцево, Сокольники и на востоке, западе и юго-западе Москвы.

Ливень привел к образованию крупных луж на дорогах. Москвичи активно делились в соцсетях видео с молниями и последствиями непогоды.