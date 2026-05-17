Москвичам пообещали отступление жары ближе к выходным

В Москве в пятницу наступит незначительное отступление жары. Об этом рассказал «Звезде» синоптик Александр Шувалов.

«В пятницу начиная с запада области подходит холодный фронт... При грозе может быть шквалистое усиление ветра. И после прохождения фронта ожидается ослабление жары до более приемлемых 23-24 градусов», - уточнил эксперт.

По его словам, до четверга в Москве средняя температура воздуха будет колебаться в районе +30 градусов. Такой показатель в мае считается аномальным.

Ранее столичный главк МЧС России со ссылкой на прогноз специалистов Росгидромета сообщал, что в Москве с 18 по 22 мая будет аномально жарко. При температуре выше +30 градусов спасательная служба традиционно рекомендует сократить физические нагрузки.