Москвичам пообещали отступление жары ближе к выходным

По словам Шувалова, до четверга температура воздуха продержится на отметке +30...+31 градус.
Глеб Владовский 18-05-2026 12:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве в пятницу наступит незначительное отступление жары. Об этом рассказал «Звезде» синоптик Александр Шувалов.

«В пятницу начиная с запада области подходит холодный фронт... При грозе может быть шквалистое усиление ветра. И после прохождения фронта ожидается ослабление жары до более приемлемых 23-24 градусов», - уточнил эксперт.

По его словам, до четверга в Москве средняя температура воздуха будет колебаться в районе +30 градусов. Такой показатель в мае считается аномальным.

Ранее столичный главк МЧС России со ссылкой на прогноз специалистов Росгидромета сообщал, что в Москве с 18 по 22 мая будет аномально жарко. При температуре выше +30 градусов спасательная служба традиционно рекомендует сократить физические нагрузки.

#Москва #Погода #Жара #синоптик #наш эксклюзив
